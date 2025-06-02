Подкрепление для отряда «Тигр»: Первое женское подразделение отправляется на СВО
Кожемяко: Пять волонтёрок из Приморья станут санинструкторами «Тигра» на СВО
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Впервые в истории приморского добровольческого отряда «Тигр» сформировано женское подразделение. Пять отважных волонтёрок из Приморья готовятся отправиться в зону специальной военной операции, чтобы выполнять там функции санинструкторов. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко.
Женский отряд. Видео © Telegram / Олег Кожемяко
Инициатива создания женской группы, по словам Кожемяко, стала прямым ответом на многочисленные и настойчивые обращения жительниц края, выражавших горячее желание внести свой вклад в общее дело.
«Все они давно просились добровольцами на фронт – к нашим землякам, и буквально завалили командование письмами с просьбами взять в отряд», — написал он.
Глава региона лично встретился с будущими боевыми медиками, выразив им полную поддержку и пожелав успехов в предстоящей службе. Это знаковое событие открывает новую страницу в участии приморцев в СВО.
Ранее медик с позывным Оса рассказала, как военные врачи проводят эвакуации, оставаясь при этом невредимыми. Она также добавила, что если человек ранен, то ей неважно свой он, или чужой. По её словам, попавшего в беду в любом случае надо постараться спасти.