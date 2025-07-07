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Регион
7 июля, 12:12

В Запорожье уничтожены 10 злодеев из ТЦК. Удар назвали «спасением от насильственной мобилизации»

Рогов: Удар ВС РФ ликвидировал около десяти сотрудников ТЦК в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kingma photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kingma photos

Около десяти сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) были ликвидированы в здании областного военкомата в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, удар стал ответом на действия ТЦК, сотрудники которого, как утверждает Рогов, устраивали облавы и силой забирали жителей города на фронт.

«Это важный шаг по спасению тысяч запорожцев от насильственной мобилизации. Людей буквально отлавливали на улицах, чтобы отправить на убой в ряды ВСУ. Мы обязаны помогать гражданам, попавшим под гнёт киевского режима», — заявил он.

Ранее ВСУ сообщили о взрывах в зданиях ТЦК в Харькове и Запорожье. Минобороны России в своей сводке подтвердило удары по военным объектам, не уточняя конкретные локации.

Военкомат на Украине приостановил работу из-за «напряжённой ситуации в стране»
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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на Украине фактически выполняют функции военкоматов, занимаясь мобилизацией, учетом военнообязанных и отправкой новобранцев в зону боевых действий. С начала конфликта их работа неоднократно становилась предметом острой критики со стороны населения и правозащитных организаций. В украинских городах регулярно фиксируются случаи насильственной мобилизации: людей задерживают на улицах, в общественном транспорте, возле рабочих мест и даже в жилых домах, вручая повестки или сразу отправляя в учебные центры. В соцсетях и СМИ распространяются видео с участием сотрудников ТЦК, применяющих силу или действующих в обход законных процедур. Нередко звучат обвинения в коррупции, когда призывники якобы могут «откупиться» от мобилизации. В самой Украине также не утихают споры о правомерности действий ТЦК и чрезмерной жесткости мер по восполнению потерь на фронте

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Марина Фещенко
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