Около десяти сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) были ликвидированы в здании областного военкомата в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, удар стал ответом на действия ТЦК, сотрудники которого, как утверждает Рогов, устраивали облавы и силой забирали жителей города на фронт.

«Это важный шаг по спасению тысяч запорожцев от насильственной мобилизации. Людей буквально отлавливали на улицах, чтобы отправить на убой в ряды ВСУ. Мы обязаны помогать гражданам, попавшим под гнёт киевского режима», — заявил он.

Ранее ВСУ сообщили о взрывах в зданиях ТЦК в Харькове и Запорожье. Минобороны России в своей сводке подтвердило удары по военным объектам, не уточняя конкретные локации.