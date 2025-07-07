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Регион
7 июля, 08:38

Дроны ударили по зданиям военкоматов в Харькове и Запорожье

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Во время ночной атаки беспилотников по территории Украины были зафиксированы прямые попадания в здания Харьковского и Запорожского областных территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщили 7 июля Сухопутные войска Украины.

По предварительным данным, в результате удара в Запорожье ранен один военнослужащий, а в Харькове травмы получили трое. На местах работают экстренные службы, ведётся разбор завалов и уточнение информации.

Официальные комментарии относительно характера повреждений и типа использованных дронов пока не поступали.

Новости СВО. Освобождены Поддубное и Соболевка, наши БПЛА бьют по ТЦК, командир 155-й бригады стал дважды Героем России, 7 июля
Новости СВО. Освобождены Поддубное и Соболевка, наши БПЛА бьют по ТЦК, командир 155-й бригады стал дважды Героем России, 7 июля

Ночью также серия взрывов прогремела в Одессе. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется. В регионе на тот момент действовала воздушная тревога. А 6 июля украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве, в результате которого часть города осталась без электроснабжения.

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Марина Фещенко
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