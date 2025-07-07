Дроны ударили по зданиям военкоматов в Харькове и Запорожье

Во время ночной атаки беспилотников по территории Украины были зафиксированы прямые попадания в здания Харьковского и Запорожского областных территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщили 7 июля Сухопутные войска Украины.

По предварительным данным, в результате удара в Запорожье ранен один военнослужащий, а в Харькове травмы получили трое. На местах работают экстренные службы, ведётся разбор завалов и уточнение информации.