Дроны ударили по зданиям военкоматов в Харькове и Запорожье
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Во время ночной атаки беспилотников по территории Украины были зафиксированы прямые попадания в здания Харьковского и Запорожского областных территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщили 7 июля Сухопутные войска Украины.
По предварительным данным, в результате удара в Запорожье ранен один военнослужащий, а в Харькове травмы получили трое. На местах работают экстренные службы, ведётся разбор завалов и уточнение информации.
Официальные комментарии относительно характера повреждений и типа использованных дронов пока не поступали.
Ночью также серия взрывов прогремела в Одессе. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется. В регионе на тот момент действовала воздушная тревога. А 6 июля украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве, в результате которого часть города осталась без электроснабжения.