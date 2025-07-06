Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве
«Страна.ua»: Мощный взрыв прогремел у ТЭЦ-6 в Киеве, в городе отключили свет
Взрыв ТЭЦ-6 в Киеве. Обложка © Х / @GreenPost_News
В районе ТЭЦ-6 в Киеве произошёл мощный взрыв, в результате которого Днепровский район столицы остался без электроснабжения. По данным издания «Страна.ua», авария сопровождалась выбросом чёрного дыма, что зафиксировали местные жители.
ТЭЦ-6 занимает особое место в энергосистеме украинской столицы, являясь самой мощной теплоэлектроцентралью Киева с электрической мощностью 750 МВт. Эта станция играет критически важную роль в жизнеобеспечении города.
Станция обеспечивает одновременную подачу тепла и электроэнергии в пять крупных районов Киева. Её работа напрямую влияет на комфорт и безопасность сотен тысяч жителей.
В результате аварии под угрозой оказалось стабильное энергоснабжение Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов.
Местные власти пока не прокомментировали причины взрыва и масштабы повреждений. Специалисты оценивают возможное влияние аварии на жизнеобеспечение города, особенно учитывая стратегическое значение этой ТЭЦ для энергосистемы столицы.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись вплотную к Купянску. Как заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, после взятия Соболевки до Купянска останется всего несколько километров. Он отметил, что для украинских сил обстановка на данном направлении фронта складывается крайне неблагоприятно.