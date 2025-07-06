Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве

В районе ТЭЦ-6 в Киеве произошёл мощный взрыв, в результате которого Днепровский район столицы остался без электроснабжения. По данным издания «Страна.ua», авария сопровождалась выбросом чёрного дыма, что зафиксировали местные жители.

ТЭЦ-6 занимает особое место в энергосистеме украинской столицы, являясь самой мощной теплоэлектроцентралью Киева с электрической мощностью 750 МВт. Эта станция играет критически важную роль в жизнеобеспечении города.

Станция обеспечивает одновременную подачу тепла и электроэнергии в пять крупных районов Киева. Её работа напрямую влияет на комфорт и безопасность сотен тысяч жителей.

В результате аварии под угрозой оказалось стабильное энергоснабжение Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов.

Местные власти пока не прокомментировали причины взрыва и масштабы повреждений. Специалисты оценивают возможное влияние аварии на жизнеобеспечение города, особенно учитывая стратегическое значение этой ТЭЦ для энергосистемы столицы.