Осталось несколько километров: Стало известно о приближении ВС РФ к Купянску
Ганчев: До Купянска в Харьковской области ВС РФ остаётся несколько километров
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Вооружённые силы РФ вплотную приблизились к Купянску. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, после освобождения Соболевки до этого населённого пункта останется лишь несколько километров.
«Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ганчев отметил, что после контроля над Соболевкой российские бойцы постепенно перерезают логистические артерии ВСУ. Тем самым армия берёт в окружение группировку противника на Купянском направлении. Представитель администрации подчеркнул, что ситуация для киевского режима на этом участке фронта становится критической.
Ранее Life.ru сообщал, что боевики ВСУ, которые находились в селе Мирное в ДНР, попали в огневой мешок. Они подвергаются массированному обстрелу после освобождения бойцами РФ соседнего населённого пункта Поддубное.