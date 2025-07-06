Вооружённые силы РФ вплотную приблизились к Купянску. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, после освобождения Соболевки до этого населённого пункта останется лишь несколько километров.

«Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Ганчев отметил, что после контроля над Соболевкой российские бойцы постепенно перерезают логистические артерии ВСУ. Тем самым армия берёт в окружение группировку противника на Купянском направлении. Представитель администрации подчеркнул, что ситуация для киевского режима на этом участке фронта становится критической.