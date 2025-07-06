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6 июля, 13:04

Осталось несколько километров: Стало известно о приближении ВС РФ к Купянску

Ганчев: До Купянска в Харьковской области ВС РФ остаётся несколько километров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Вооружённые силы РФ вплотную приблизились к Купянску. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, после освобождения Соболевки до этого населённого пункта останется лишь несколько километров.

«Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Ганчев отметил, что после контроля над Соболевкой российские бойцы постепенно перерезают логистические артерии ВСУ. Тем самым армия берёт в окружение группировку противника на Купянском направлении. Представитель администрации подчеркнул, что ситуация для киевского режима на этом участке фронта становится критической.

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Ранее Life.ru сообщал, что боевики ВСУ, которые находились в селе Мирное в ДНР, попали в огневой мешок. Они подвергаются массированному обстрелу после освобождения бойцами РФ соседнего населённого пункта Поддубное.

Юлия Сафиулина
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