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3 июля, 14:49

«Капкан без прямой атаки»: Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут освобождать Купянск

Военный эксперт Анпилогов: ВС РФ будут освобождать Купянск путём окружения

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

ВСУ зачастую используют городские здания для обороны, что в конечном счёте приводит к превращению населённых пунктов в руины при длительном штурме. Поэтому, по словам президента фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексея Анпилогова, Купянск в Харьковской области планируется освобождать методом окружения и принуждения украинского гарнизона к отступлению.

«Начиная с Угледара, Авдеевки вместо штурма применяется другой рисунок освобождения городов. Населённые пункты обходятся со всех сторон, без прямой атаки они находятся в капкане перерезанных коммуникаций», — отметил собеседник издания «Абзац».

Он подчеркнул, что Армия Россия относится к освобождённым территориям и местному населению как к своим, поэтому при взятии городов старается минимизировать разрушения. А капкан позволяет взять ВСУ в лопушку, лишая гарнизон возможности получать снабжение и проводить ротацию. После этого начинается организованный или неорганизованный отход войск, причём при последнем варианте потери могут быть намного больше.

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Упорные бои за Купянск продолжаются в рамках СВО. Потеря города грозит катастрофическим срывом снабжения украинских войск, уверен военный эксперт. Не случайно ВСУ активно готовятся к обороне Купянска. Они минируют улицы и ставят заграждения.

Борис Эльфанд
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