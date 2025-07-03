ВСУ зачастую используют городские здания для обороны, что в конечном счёте приводит к превращению населённых пунктов в руины при длительном штурме. Поэтому, по словам президента фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексея Анпилогова, Купянск в Харьковской области планируется освобождать методом окружения и принуждения украинского гарнизона к отступлению.

«Начиная с Угледара, Авдеевки вместо штурма применяется другой рисунок освобождения городов. Населённые пункты обходятся со всех сторон, без прямой атаки они находятся в капкане перерезанных коммуникаций», — отметил собеседник издания «Абзац».

Он подчеркнул, что Армия Россия относится к освобождённым территориям и местному населению как к своим, поэтому при взятии городов старается минимизировать разрушения. А капкан позволяет взять ВСУ в лопушку, лишая гарнизон возможности получать снабжение и проводить ротацию. После этого начинается организованный или неорганизованный отход войск, причём при последнем варианте потери могут быть намного больше.