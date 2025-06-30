Военный эксперт раскрыл, чем для ВСУ чревата потеря Купянска

Потеря Купянска грозит катастрофическим срывом снабжения украинских войск. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что за Купянск продолжаются упорные бои. ВС РФ при попытке войти в город с северо-востока столкнулись с мощными фортификационными сооружениями ВСУ и невыгодными позициями, поэтому сейчас населённый пункт обходят с севера. Эксперт отметил серьёзное продвижение северо-западнее Купянска, где начали выбивать украинские силы из ряда населённых пунктов.

«Купянск — стратегически важный населённый пункт для украинских боевиков. Через него идёт снабжение большого количества украинских группировок. Здесь и серьёзный железнодорожный узел, и автомобильные развязки», — подчеркнул Марочко.