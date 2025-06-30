Военный эксперт раскрыл, чем для ВСУ чревата потеря Купянска
Военный эксперт Марочко: Потеря Купянска обрушит снабжение ВСУ
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Потеря Купянска грозит катастрофическим срывом снабжения украинских войск. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что за Купянск продолжаются упорные бои. ВС РФ при попытке войти в город с северо-востока столкнулись с мощными фортификационными сооружениями ВСУ и невыгодными позициями, поэтому сейчас населённый пункт обходят с севера. Эксперт отметил серьёзное продвижение северо-западнее Купянска, где начали выбивать украинские силы из ряда населённых пунктов.
«Купянск — стратегически важный населённый пункт для украинских боевиков. Через него идёт снабжение большого количества украинских группировок. Здесь и серьёзный железнодорожный узел, и автомобильные развязки», — подчеркнул Марочко.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска вытеснили украинские подразделения из села Дачное — первого населённого пункта в Днепропетровской области, перешедшего под контроль ВС РФ. В окрестностях Дачного продолжаются активные действия по установлению контроля. Ранее в этом районе российские войска взяли под контроль Новоукраинку, Ялту и Запорожское.