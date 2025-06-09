Появилось видео уничтожения переправы ВСУ на реке под Купянском ракетой Х-38
Обложка © Telegram / Fighterbomber
На видео попало, как российские военные уронили высокоточную ракету Х-38МЛ на переправу украинских войск через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области. Кадры публикуют Минобороны РФ и Телеграм-канал Fighterbomber.
Уничтожение переправы ВСУ на реке Оскол. Видео © Telegram / Fighterbomber
У хрупкого мостика, который противник использовал в военных целях, не было шансов выстоять после такого удара. Следует отметить высокую точность ракеты, которая прилетела в самое яблочко.
Уничтожение переправы. Видео © Минобороны РФ.
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