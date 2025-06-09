Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 14:27

Появилось видео уничтожения переправы ВСУ на реке под Купянском ракетой Х-38

Обложка © Telegram / Fighterbomber

Обложка © Telegram / Fighterbomber

На видео попало, как российские военные уронили высокоточную ракету Х-38МЛ на переправу украинских войск через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области. Кадры публикуют Минобороны РФ и Телеграм-канал Fighterbomber.

Уничтожение переправы ВСУ на реке Оскол. Видео © Telegram / Fighterbomber

У хрупкого мостика, который противник использовал в военных целях, не было шансов выстоять после такого удара. Следует отметить высокую точность ракеты, которая прилетела в самое яблочко.

Уничтожение переправы. Видео © Минобороны РФ.

Ранее российские Вооружённые силы уничтожили в Киеве цех, где конструировались дроны «Пекло». Сам завод находился совсем рядом с жилыми кварталами, но их не зацепило, поскольку удар, как утверждается, был «фантастически точным».

«Россия!» Возвращённые из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках
«Россия!» Возвращённые из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar