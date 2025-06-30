Армия России выбила ВСУ из первого села в Днепропетровской области
Рогов: ВС РФ вытеснили украинские войска из села в Днепропетровской области
ВС РФ. Обложка © Минобороны
Российские войска вытеснили украинские подразделения из села Дачное — первого населённого пункта в Днепропетровской области, перешедшего под контроль ВС РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населённый пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит», — заявил он.
По его словам, именно в этом районе идёт зачистка. Дачное расположено на границе с ДНР, где ранее российские силы освободили сёла Новоукраинка, Ялта и Запорожье.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают силы в районы недавно освобождённых населённых пунктов Донецкой Народной Республики, имеющих стратегическое значение. Также отмечается, что украинские военные оставили Новосергеевку и переместились в район Удачного. Передислокация связана с попыткой стабилизировать линию фронта после успешного продвижения российских войск.