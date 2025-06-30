Армия России выбила ВСУ из первого села в Днепропетровской области

Российские войска вытеснили украинские подразделения из села Дачное — первого населённого пункта в Днепропетровской области, перешедшего под контроль ВС РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населённый пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит», — заявил он.