Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 18:07

Идут бои за Удачное: ВСУ оставили освобождённую неделю назад Новосергеевку

Пушилин: ВСУ отступили из Новосергеевки в район Удачного под Красноармейском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Украинские силы оставили село Новосергеевка и отошли в район Удачного, где сейчас идут ожесточённые бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Пушилин — об обстановке на линии фронта. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Село Новосергеевка находится примерно в 20 км от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населённый пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои – Котлино, Удачное», — сказал Пушилин.

Он отметил, что в этом районе находятся важные коммуникации, которые обеспечивают снабжение группировки противника. Несмотря на сопротивление, российские силы продолжают наступление.

Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ в ДНР
Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ в ДНР

Накануне российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Новоукраинка в ДНР. По данным Минобороны, это стало результатом успешных наступательных действий войск группировки «Центр».

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar