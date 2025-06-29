Идут бои за Удачное: ВСУ оставили освобождённую неделю назад Новосергеевку
Пушилин: ВСУ отступили из Новосергеевки в район Удачного под Красноармейском
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Украинские силы оставили село Новосергеевка и отошли в район Удачного, где сейчас идут ожесточённые бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Пушилин — об обстановке на линии фронта. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
«Село Новосергеевка находится примерно в 20 км от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населённый пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои – Котлино, Удачное», — сказал Пушилин.
Он отметил, что в этом районе находятся важные коммуникации, которые обеспечивают снабжение группировки противника. Несмотря на сопротивление, российские силы продолжают наступление.
Накануне российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Новоукраинка в ДНР. По данным Минобороны, это стало результатом успешных наступательных действий войск группировки «Центр».