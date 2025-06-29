Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ в ДНР

Американский броневик Maxx Pro, принадлежавший ВСУ, подорвался на российской мине у посёлка Новониколаевка в ДНР и перекрыл собой стратегически важный проход. Это помогло штурмовикам ВС РФ отразить вражеские атаки. Об этом РИА «Новости» заявил командир батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск «Центр» ВС РФ Сергей Зайцев. По его словам, инженерные подразделения ВС РФ заранее заминировали все подходы к Новониколаевке и лесополосам, по которым продвигалась техника противника.

«Дорогу в (российском) минном (заграждении) перегородили – сквозь «зубы» свои они проехать не могут, а между ними лежит их же подбитая техника», — рассказал Зайцев.

В результате было подорвано четыре единицы бронетехники ВСУ, включая Maxx Pro, который завалился набок и физически заблокировал проезд между бетонными противотанковыми заграждениями. Кроме того, к северо-востоку от посёлка был взорван мост у села Удачное — оттуда украинские силы пытались стянуть резервы. Российские бойцы отмечают, что с южной стороны Новониколаевки противник регулярно предпринимал контрудары, используя бронетехнику, включая американские Bradley и танки.