Группировка «Центр» поразила 14 бригад ВСУ, в том числе полицейских из «Хижака»
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Подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли удары по формированиям украинской армии и сил правопорядка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка продолжила наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение силам пяти механизированных бригад, десантно-штурмовой, двух штурмовых, двух морской пехоты, бригаде территориальной обороны, двум бригадам нацгвардии, а также сводной бригаде полиции «Хижак», — отметили в ведомстве.
Удары были нанесены в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина.
Ранее глава ДНР заявил о значительных успехах на фронте. В течение прошлой недели были взяты под контроль Ульяновка, Новониколаевка, посёлок Запорожье и населенный пункт Перебудова (Перестройка). Освобождены все населённые пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году.