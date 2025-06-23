Группировка «Центр» поразила 14 бригад ВСУ, в том числе полицейских из «Хижака»

Подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли удары по формированиям украинской армии и сил правопорядка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка продолжила наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение силам пяти механизированных бригад, десантно-штурмовой, двух штурмовых, двух морской пехоты, бригаде территориальной обороны, двум бригадам нацгвардии, а также сводной бригаде полиции «Хижак», — отметили в ведомстве.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина.