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Опубликовано 23 июня 2025, 09:18

Группировка «Центр» поразила 14 бригад ВСУ, в том числе полицейских из «Хижака»

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли удары по формированиям украинской армии и сил правопорядка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка продолжила наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение силам пяти механизированных бригад, десантно-штурмовой, двух штурмовых, двух морской пехоты, бригаде территориальной обороны, двум бригадам нацгвардии, а также сводной бригаде полиции «Хижак», — отметили в ведомстве.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина.

Новости СВО. Освобождены Перебудова и Петровское, удар по полигону в Николаевской области, Зеленский заговорил о ядерной программе, 23 июня
Новости СВО. Освобождены Перебудова и Петровское, удар по полигону в Николаевской области, Зеленский заговорил о ядерной программе, 23 июня

Ранее глава ДНР заявил о значительных успехах на фронте. В течение прошлой недели были взяты под контроль Ульяновка, Новониколаевка, посёлок Запорожье и населенный пункт Перебудова (Перестройка). Освобождены все населённые пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году.

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Марина Фещенко
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