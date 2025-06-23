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Опубликовано 23 июня 2025, 07:56

Освобождены все населённые пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023-м

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

С освобождением посёлка Перебудова российские силы завершили установление контроля над всеми населёнными пунктами, с которых ВСУ начинали своё контрнаступление в 2023 году. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ДНР заявил о значительных успехах на фронте. В течение прошлой недели были взяты под контроль Ульяновка, Новониколаевка, посёлок Запорожье и населенный пункт Перебудова (Перестройка).

«[Посёлок Перебудова] имеет определённое значение, потому что с его освобождением были освобождены, по сути, все населённые пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооружённых формирований Украины», — сказал Пушилин.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освободить его смогли бойцы подразделения группировки войск «Восток».

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Мария Любицкая
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