С освобождением посёлка Перебудова российские силы завершили установление контроля над всеми населёнными пунктами, с которых ВСУ начинали своё контрнаступление в 2023 году. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ДНР заявил о значительных успехах на фронте. В течение прошлой недели были взяты под контроль Ульяновка, Новониколаевка, посёлок Запорожье и населенный пункт Перебудова (Перестройка).

«[Посёлок Перебудова] имеет определённое значение, потому что с его освобождением были освобождены, по сути, все населённые пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооружённых формирований Украины», — сказал Пушилин.