Армия России освободила Запорожье
Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Запорожье в ДНР
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские войска освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Запорожье Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы полностью выбили ВСУ из Новониколаевки в ДНР. Согласно информации Минобороны, бойцы группировки «Центр» успешно продвинулись вглубь позиций противника, взяв под контроль указанный населённый пункт. Также ВС РФ освободили два населённых пункта в Сумской и Харьковской областях.