Армия России освободила Запорожье

Российские войска освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Запорожье Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.