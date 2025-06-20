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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 09:20

Армия Россия освободила от ВСУ Московку

Минобороны: Московка в Харьковской области перешла под контроль российских войск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Подразделениям группировки войск «Запад» удалось достичь важного тактического успеха. В результате решительных операций, населённый пункт Московка, расположенный в Харьковской области, был полностью взят под их контроль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Московка Харьковской области», — сказано в публикации.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия не намерена упускать своё преимущество над ВСУ на фронте, заключая неустойчивые соглашения о временных перемириях. По его словам, ВС РФ продолжат развивать наступление.

Владимир Озеров
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