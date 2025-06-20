Армия Россия освободила от ВСУ Московку
Минобороны: Московка в Харьковской области перешла под контроль российских войск
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Подразделениям группировки войск «Запад» удалось достичь важного тактического успеха. В результате решительных операций, населённый пункт Московка, расположенный в Харьковской области, был полностью взят под их контроль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Московка Харьковской области», — сказано в публикации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия не намерена упускать своё преимущество над ВСУ на фронте, заключая неустойчивые соглашения о временных перемириях. По его словам, ВС РФ продолжат развивать наступление.