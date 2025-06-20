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Регион
20 июня, 06:16

«Мы идём дальше»: В Кремле ответили западным СМИ на вопрос о временном прекращении огня

Песков: Армия России не собирается упускать преимущество над ВСУ на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Россия не намерена отказываться от своего текущего военного превосходства ради временного перемирия. ВС РФ будут продолжать развивать успехи и продвигаться на фронте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идём дальше. Мы наступаем и будем наступать», — отметил Песков.

Позиция Кремля касательно прекращения огня остаётся неизменной: условием является полное прекращение иностранной военной помощи Киеву. Российская сторона опасается, что любая пауза в боевых действиях лишь позволит Украине восстановить силы и пополнить запасы оружия.

Песков также уточнил, что Россия не собирается использовать возможное перемирие в своих интересах.

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Ранее президент России Владимир Путин завил, что российские войска сохраняют за собой преимущество на всех направлениях спецоперации. При этом военнослужащие ВС РФ продолжают неумолимо двигаться вперёд.

Владимир Озеров
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