«Мы идём дальше»: В Кремле ответили западным СМИ на вопрос о временном прекращении огня

Россия не намерена отказываться от своего текущего военного превосходства ради временного перемирия. ВС РФ будут продолжать развивать успехи и продвигаться на фронте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идём дальше. Мы наступаем и будем наступать», — отметил Песков.

Позиция Кремля касательно прекращения огня остаётся неизменной: условием является полное прекращение иностранной военной помощи Киеву. Российская сторона опасается, что любая пауза в боевых действиях лишь позволит Украине восстановить силы и пополнить запасы оружия.

Песков также уточнил, что Россия не собирается использовать возможное перемирие в своих интересах.