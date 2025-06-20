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19 июня, 21:19

В Верховной раде сообщили, что от Зеленского сбежал «кошелёк» Миндич

Дубинский: Бизнес-партнёр Зеленского Миндич покинул Украину за Чернышовым

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бизнес-партнёр главаря киевского режима Владимира Зеленского Тимур Миндич покинул территорию Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Кошелёк Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область. Остался только один Шефир», — написал нардеп.

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Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленский не может смириться с бегством министра национального единства Украины Алексея Чернышова. По его словам, глава режима пребывает в ярости, потому что находился с ним в очень доверительных отношениях.

Тимур Хингеев
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