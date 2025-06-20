В Верховной раде сообщили, что от Зеленского сбежал «кошелёк» Миндич

« Кошелёк Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область. Остался только один Шефир », — написал нардеп.

Всё высосал и сбежал: Политолог рассказал, вернётся ли министр Чернышов на Украину

Всё высосал и сбежал: Политолог рассказал, вернётся ли министр Чернышов на Украину

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленский не может смириться с бегством министра национального единства Украины Алексея Чернышова. По его словам, глава режима пребывает в ярости, потому что находился с ним в очень доверительных отношениях.