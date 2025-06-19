Всё высосал и сбежал: Политолог рассказал, вернётся ли министр Чернышов на Украину
Политолог Дудчак: С Украины бегут не только граждане, но теперь и министры
Министр единства Украины Алексей Чернышов. Обложка © ТАСС / EPA / ALBERT ZAWADA
Сегодня покидают Украину не только жертвы киевского режима, но и те, кто при Владимире Зеленском был частью системы и извлекал из этого выгоду. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Александр Дудчак, комментируя бегство из Незалежной министра единства Алексея Чернышова.
На Украине большая утечка кадров. Это не первый случай. В данном случае уехал министр Алексей Чернышов. Раньше были более обыденные случаи. Мог цирковой оркестр не вернуться или сборная, или депутаты. Кстати, депутатов из 450 осталось 398. Ещё один депутат покинул уважаемую в узких кругах организацию. Так что это нормальная ситуация. Люди стараются сбежать.
По мнению эксперта, нынешняя волна эмиграции отличается от предыдущих. Уезжают не те, кто страдал от репрессий, а люди, которые вполне успешно адаптировались к существующей системе, накопили определённые средства, но не видят перспектив для себя и опасаются за свою безопасность. При этом те, кому действительно угрожает опасность из-за политических взглядов, часто не имеют возможности покинуть страну, сталкиваясь с жёсткими ограничениями и преследованиями. Что касается Чернышова, то, скорее всего, он не вернётся на Украину, убеждён Дудчак.
Неясно, был ли Чернышов самым богатым человеком в украинском правительстве, но он вполне мог быть самым богатым министром. По мнению политолога, он, вероятно, уже «высосал» из Украины всё, что мог. Эксперт считает, что при нынешней власти в Киеве идёт негласное соревнование в «обдирании» страны, что объясняется тяжёлым экономическим положением и стремлением использовать любые возможности для наживы. Теперь, по словам собеседника Life.ru, соратники киевского режима начинают «поедать» друг друга в борьбе за ресурсы.
«Подтверждение этих слов — это просьба Зеленского к руководителю Австрии о том, чтобы он вернул украинских олигархов, депортировал на Украину. Они бы ещё не прочь их подавить. В общем-то, в Австрии собралось немало богатых журналистов с Украины, которые со своими деньгами и наградами, [полученными] на Украине, туда пытались уехать. Ну и уехали. В Австрии там бывшие олигархи, пока их не раскулачили, они олигархи», — подытожил наш собеседник.
Напомним, сегодня стало известно, что министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся на родину после рабочего визита в Австрию, где он сопровождал Зеленского. Некоторые украинские политики визит последнего в Вену, к слову, восприняли как нарушение нейтралитета республики и унижение её достоинства.