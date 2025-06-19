Сегодня покидают Украину не только жертвы киевского режима, но и те, кто при Владимире Зеленском был частью системы и извлекал из этого выгоду. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Александр Дудчак, комментируя бегство из Незалежной министра единства Алексея Чернышова.

На Украине большая утечка кадров. Это не первый случай. В данном случае уехал министр Алексей Чернышов. Раньше были более обыденные случаи. Мог цирковой оркестр не вернуться или сборная, или депутаты. Кстати, депутатов из 450 осталось 398. Ещё один депутат покинул уважаемую в узких кругах организацию. Так что это нормальная ситуация. Люди стараются сбежать. Александр Дудчак Политолог

По мнению эксперта, нынешняя волна эмиграции отличается от предыдущих. Уезжают не те, кто страдал от репрессий, а люди, которые вполне успешно адаптировались к существующей системе, накопили определённые средства, но не видят перспектив для себя и опасаются за свою безопасность. При этом те, кому действительно угрожает опасность из-за политических взглядов, часто не имеют возможности покинуть страну, сталкиваясь с жёсткими ограничениями и преследованиями. Что касается Чернышова, то, скорее всего, он не вернётся на Украину, убеждён Дудчак.

Неясно, был ли Чернышов самым богатым человеком в украинском правительстве, но он вполне мог быть самым богатым министром. По мнению политолога, он, вероятно, уже «высосал» из Украины всё, что мог. Эксперт считает, что при нынешней власти в Киеве идёт негласное соревнование в «обдирании» страны, что объясняется тяжёлым экономическим положением и стремлением использовать любые возможности для наживы. Теперь, по словам собеседника Life.ru, соратники киевского режима начинают «поедать» друг друга в борьбе за ресурсы.