Австрийский политик Патрик Поппель назвал визит главаря киевского режима Владимира Зеленского унижением для страны и ударом по её нейтралитету. Об этом председатель Клуба друзей Крыма в Австрии сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Визит Зеленского и его приём на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация её нейтрального статуса», — сказал он.

По словам политика, Вену пытаются втянуть в геополитическую авантюру, связанную с противостоянием с Москвой. Поппель отметил, что Киев сейчас используется как инструмент для ведения прокси-войны против суверенной России.