Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер выступил с инициативой, предложив главе киевского режима Владимиру Зеленскому Вену в качестве площадки для потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание EXXpress.

«Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной», — заявил Баблер.

Вена известна своим богатым опытом в дипломатии и намерена продолжать укреплять эту роль. Кроме того, в городе находится европейская штаб-квартира ООН.