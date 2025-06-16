«Нет, даже если захотим»: Австрия отказалась помогать Зеленскому
Ван дер Беллен: Австрия не может оказать военную помощь Украине
Зеленский в Австрии. Обложка © kmu.gov.ua
Австрия не способна оказать военную помощь Украине. Об этом заявил президент страны Александр Ван дер Беллен во время встречи с Владимиром Зеленским.
«Сейчас военные расходы Австрии составляют около 1% ВВП. Это показывает, что нам предстоит ещё много работы. Даже если бы у нас было желание, мы не смогли бы предоставить Украине военную помощь. У нас не хватает военного потенциала», — сказал он.
При этом Ван дер Беллен добавил, что Австрия готова участвовать в восстановлении Украины, но только когда это будет соответствовать её экономическим интересам.
Как сообщал Life.ru, на встрече Зеленского с австрийским лидером в Вене произошёл скандал. Все заметили, как главарь киевского режима оставил свою жену под дождём, когда бросился жать руки Ван дер Беллену.