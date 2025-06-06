«Безответственно»: В Австрии возмутились предстоящим визитом Зеленского
Австралийский депутат Кикль выступил с критикой визита Зеленского в страну
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Приезд Владимира Зеленского в Австрию 16 июня вызвал резкую критику со стороны некоторых австрийских парламентариев. Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы (FPO), назвал визит «безответственным шагом», особенно учитывая стремление многих стран к мирным переговорам.
«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку главе страны, находящейся в состоянии войны», — цитирует политика издание Kosmo.
По мнению депутата, визит Зеленского в Австрию может создать для страны риск стать мишенью в случае дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, он считает, что этот визит противоречит конституционному принципу нейтралитета Австрии. Депутат подчеркнул, что Австрия, как нейтральное государство, должна стремиться к посредничеству, а не поддерживать какую-либо из сторон.
Ранее Зеленский заявил, что планирует провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они могут состояться в рамках саммита G7 в Канаде. Мероприятие пройдёт с 15 по 17 июня.