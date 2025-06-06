Приезд Владимира Зеленского в Австрию 16 июня вызвал резкую критику со стороны некоторых австрийских парламентариев. Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы (FPO), назвал визит «безответственным шагом», особенно учитывая стремление многих стран к мирным переговорам.

«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку главе страны, находящейся в состоянии войны», — цитирует политика издание Kosmo.

По мнению депутата, визит Зеленского в Австрию может создать для страны риск стать мишенью в случае дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, он считает, что этот визит противоречит конституционному принципу нейтралитета Австрии. Депутат подчеркнул, что Австрия, как нейтральное государство, должна стремиться к посредничеству, а не поддерживать какую-либо из сторон.