Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 18:31

«Безответственно»: В Австрии возмутились предстоящим визитом Зеленского

Австралийский депутат Кикль выступил с критикой визита Зеленского в страну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Приезд Владимира Зеленского в Австрию 16 июня вызвал резкую критику со стороны некоторых австрийских парламентариев. Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы (FPO), назвал визит «безответственным шагом», особенно учитывая стремление многих стран к мирным переговорам.

«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку главе страны, находящейся в состоянии войны», — цитирует политика издание Kosmo.

По мнению депутата, визит Зеленского в Австрию может создать для страны риск стать мишенью в случае дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, он считает, что этот визит противоречит конституционному принципу нейтралитета Австрии. Депутат подчеркнул, что Австрия, как нейтральное государство, должна стремиться к посредничеству, а не поддерживать какую-либо из сторон.

Трамп расстрелял Зеленского из водяного пистолета. Жаль, но это лишь сюжет китайской оперы
Трамп расстрелял Зеленского из водяного пистолета. Жаль, но это лишь сюжет китайской оперы

Ранее Зеленский заявил, что планирует провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они могут состояться в рамках саммита G7 в Канаде. Мероприятие пройдёт с 15 по 17 июня.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Австрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar