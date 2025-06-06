Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 18:12

Зеленский захотел встретиться с Трампом на саммите G7

Ермак: Зеленский хочет встретиться с Трампом в рамках саммита G7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский планирует переговоры с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7. Об этом сообщил глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак, передает агентство Bloomberg.

«Наш визит [в Вашингтон] был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде», — заявил Ермак.

Грэм* анонсировал введение новых санкций против России к саммиту «Большой семёрки»
Грэм* анонсировал введение новых санкций против России к саммиту «Большой семёрки»

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдёт в Гааге с 24 по 26 июня. По его словам, это стало результатом переговоров с генсеком альянса. Сейчас украинская сторона обсуждает возможные итоги предстоящей встречи, в том числе вопросы инфраструктуры.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar