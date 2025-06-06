Зеленский захотел встретиться с Трампом на саммите G7

Владимир Зеленский планирует переговоры с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7. Об этом сообщил глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак, передает агентство Bloomberg.

«Наш визит [в Вашингтон] был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде», — заявил Ермак.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдёт в Гааге с 24 по 26 июня. По его словам, это стало результатом переговоров с генсеком альянса. Сейчас украинская сторона обсуждает возможные итоги предстоящей встречи, в том числе вопросы инфраструктуры.