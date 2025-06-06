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Регион
6 июня, 12:52

Трамп расстрелял Зеленского из водяного пистолета. Жаль, но это лишь сюжет китайской оперы

В Китае поставили оперу, в которой Трамп стреляет в Зеленского

Обложка © DWS News/ YouTube

Обложка © DWS News/ YouTube

В Гонконге поставили сатирическую оперу о Дональде Трампе и Владимире Зеленском. На сцене актёр в роли президента США высмеивает внешний вид украинского лидера и стреляет в него из водяного пистолета.

Шоу под названием «Трамп — близнец президента» было представлено 5 июня — в день телефонного разговора Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Автор пьесы, драматург Эдвард Ли, впервые показал её в 2019 году. С тех пор постановка трижды менялась, и в последней версии появилась сцена переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме.

Сюжет начинается со сна дочери президента Иванки, в котором у Трампа есть брат-близнец по имени Чуань Пу, живущий в Китае. Когда главу Белого дома похищают марсиане, Иванка просит Чуаня временно заменить отца на посту президента. Спектакль сопровождается проекцией фотографий реальных событий.

Зеленский обратился к Трампу после ночного ответа России
Зеленский обратился к Трампу после ночного ответа России

Ранее стало известно, что Зеленский готовился к встрече с Трампом по курсу «для чайников». В Киеве тщательно готовились к поездке в Вашингтон, прослушав от высокопоставленных республиканцев с Капитолийского холма нечто вроде экспресс-курса о том, как вести себя с президентом.

Марина Фещенко
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