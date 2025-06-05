Зеленский прошёл курс «для чайников» по коммуникации с Трампом

Несмотря на то, что Владимир Зеленский и его команда тщательно изучали особенности общения с президентом США Дональдом Трампом, пройдя даже специальный курс, названный республиканцами «Трамп для чайников», их встреча с американским лидером всё равно не увенчалась успехом. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники среди высокопоставленных чиновников.

«Зеленский и его команда тщательно готовились, прослушав от высокопоставленных республиканцев с Капитолийского холма нечто вроде экспресс-курса «Трамп для чайников» о том, как вести себя с президентом... Однако та самая печально известная встреча всё равно полетела под откос», — сказано в материале.

По информации издания, мировые лидеры крайне встревожились нестандартным шоу в Овальном кабинете, которое, по их мнению, служило «огромным уроком». Один из инсайдеров рассказал, что глава киевского режима потерпел неудачу, поскольку стремился вести диалог с Трампом на равных.

Бывший главный советник экс-премьера Канады Джастина Трюдо Брайан Клоу отметил, что когда Трамп произносит нечто провокационное, необходимо решить, вмешиваться в его речь или нет. Чрезмерное возражение его словам способно подорвать эффективность будущего взаимодействия.