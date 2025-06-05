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4 июня, 23:32

NYT: Трамп сильно недоволен Зеленским и считает его «плохим парнем»

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп демонстрирует разное отношение к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Если к российскому президенту он сохраняет определённое уважение, хотя и выражает периодическое разочарование, то главу киевского режима Трамп неоднократно называл «плохим парнем», обвиняя в эскалации ядерной угрозы. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Американский президент, как утверждает источник, изначально рассчитывал, что его заявления об «очень хороших» отношениях с российским коллегой помогут быстро разрешить украинский конфликт. Однако впоследствии он осознал ограниченность американского влияния на этот процесс.

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Угрожавший России Трамп замешкался после подлой операции Зеленского

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать трёхстороннюю встречу с участием Трампа, Путина и Зеленского. Хотя американский президент выразил готовность к такому формату, он подчёркивает приоритетность прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Артём Гапоненко
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