NYT: Трамп сильно недоволен Зеленским и считает его «плохим парнем»
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп демонстрирует разное отношение к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Если к российскому президенту он сохраняет определённое уважение, хотя и выражает периодическое разочарование, то главу киевского режима Трамп неоднократно называл «плохим парнем», обвиняя в эскалации ядерной угрозы. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Американский президент, как утверждает источник, изначально рассчитывал, что его заявления об «очень хороших» отношениях с российским коллегой помогут быстро разрешить украинский конфликт. Однако впоследствии он осознал ограниченность американского влияния на этот процесс.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать трёхстороннюю встречу с участием Трампа, Путина и Зеленского. Хотя американский президент выразил готовность к такому формату, он подчёркивает приоритетность прямых переговоров между Москвой и Киевом.