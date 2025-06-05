NYT: Трамп сильно недоволен Зеленским и считает его «плохим парнем»

Президент США Дональд Трамп демонстрирует разное отношение к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Если к российскому президенту он сохраняет определённое уважение, хотя и выражает периодическое разочарование, то главу киевского режима Трамп неоднократно называл «плохим парнем», обвиняя в эскалации ядерной угрозы. Об этом пишет The New York Times (NYT).