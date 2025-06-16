Зеленский бросил жену мокнуть под дождём, кинувшись жать руки президенту Австрии

Встреча Владимира Зеленского с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом в Вене стала поводом для неожиданного обсуждения в местных медиа. Издание Heute акцентировало внимание на эпизоде, который совсем не красит украинского политика и организаторов приёма.

Елена Зеленская стоит под дождём. Видео © Офис президента Украины

На улице шёл дождь. Чету Зеленских встречали в Вене с оркестром и красной дорожкой. Едва выйдя из своего BMW, украинский гость кинулся жать руки встречающему его австрийскому коллеге, совсем позабыв о первой леди. Елена Зеленская в элегантном костюме и на каблуках кое-как вылезла из машины и пошла вслед за мужем, который был увлечён рукопожатиями.

Далее музыканты начали играть гимн. Украинские гости, положа руку на сердце, слушали оркестр, однако под зонтом стоял в этот момент лишь Зеленский — его супруге такой роскоши не предложили, поэтому пришлось помокнуть.

Следует отметить, что после исполнения гимна хозяева всё-таки опомнились и предложили Зеленской зонт. Лучше поздно, чем никогда.