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16 июня, 14:13

Зеленский бросил жену мокнуть под дождём, кинувшись жать руки президенту Австрии

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

Встреча Владимира Зеленского с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом в Вене стала поводом для неожиданного обсуждения в местных медиа. Издание Heute акцентировало внимание на эпизоде, который совсем не красит украинского политика и организаторов приёма.

Елена Зеленская стоит под дождём. Видео © Офис президента Украины

На улице шёл дождь. Чету Зеленских встречали в Вене с оркестром и красной дорожкой. Едва выйдя из своего BMW, украинский гость кинулся жать руки встречающему его австрийскому коллеге, совсем позабыв о первой леди. Елена Зеленская в элегантном костюме и на каблуках кое-как вылезла из машины и пошла вслед за мужем, который был увлечён рукопожатиями.

Далее музыканты начали играть гимн. Украинские гости, положа руку на сердце, слушали оркестр, однако под зонтом стоял в этот момент лишь Зеленский — его супруге такой роскоши не предложили, поэтому пришлось помокнуть.

Следует отметить, что после исполнения гимна хозяева всё-таки опомнились и предложили Зеленской зонт. Лучше поздно, чем никогда.

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На самом деле, в Австрии ответственно подошли к визиту Владимира Зеленского и его жены. Весь центр Вены был перекрыт к их приезду. Однако не все в стране в восторге от этого гостя. Ранее лидер Австрийской партии свободы Кикль заявил, что государству, если оно всё ещё претендует на нейтральную позицию, нельзя принимать у себя главу киевского режима, ведь так оно занимает одну из сторон.

Владимир Озеров
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