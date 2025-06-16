Весь центр Вены перекрыт из-за «тайного» визита Зеленского
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Центральные районы Вены оказались полностью перекрыты сегодня. Причина — визит Владимира Зеленского, о котором сообщают австрийские медиа.
По данным местных изданий, принятые меры безопасности беспрецедентны. Отсутствие официального анонса поездки, информация о которой просочилась лишь через утечки, заставило прессу окрестить её «тайной».
Ожидается, что украинский политик проведёт ряд встреч с высшими должностными лицами Австрии, включая президента Александра Ван дер Беллена, канцлера Кристиана Штокера и министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер. На фоне прибытия Зеленского в городе также запланированы две публичные, но такие разные акции: в поддержку и против дальнейшей помощи Украине.
Австрийская оппозиция выступает решительно против предоставления помощи Украине и самого визита Владимира Зеленского. Лидер Австрийской партии свободы Кикль считает, безответственным шагом со стороны Вены организовать поездку украинского политика. Он указал, что это сводит на нет весь нейтральный статус его страны, поскольку она начинает открыто поддерживать одну из сторон конфликта.