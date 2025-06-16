Весь центр Вены перекрыт из-за «тайного» визита Зеленского

Центральные районы Вены оказались полностью перекрыты сегодня. Причина — визит Владимира Зеленского, о котором сообщают австрийские медиа.

По данным местных изданий, принятые меры безопасности беспрецедентны. Отсутствие официального анонса поездки, информация о которой просочилась лишь через утечки, заставило прессу окрестить её «тайной».

Ожидается, что украинский политик проведёт ряд встреч с высшими должностными лицами Австрии, включая президента Александра Ван дер Беллена, канцлера Кристиана Штокера и министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер. На фоне прибытия Зеленского в городе также запланированы две публичные, но такие разные акции: в поддержку и против дальнейшей помощи Украине.