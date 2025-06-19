«Один из кошельков семьи»: Раскрыты отношения Зеленского со сбежавшим министром
Шарий: Зеленский в ярости из-за сбежавшего министра, с которым дружил семьями
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, глава киевского режима не может смириться с бегством министра национального единства Украины Алексея Чернышова и пребывает в ярости, потому что находился с ним в очень доверительных отношениях — политики дружили семьями.
«Это очень болезненная тема для Зеленского, потому что Чернышов не какой-то там министр, а один из ближайших кошельков семьи. Чернышова привёл к Зеленскому Миндич, родственника которого недавно также взяли. Чернышов очень близок с семьёй Зеленского, их жёны дружат и вместе посещают мероприятия», — написал Шарий в своём блоге.
Шарий заявляет, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) вышло из-под контроля, что вызывает недовольство Зеленского. В ответ Офис Президента назначил Семена Кривоноса руководителем НАБУ, несмотря на его прошлое, связанное с коррупционными расследованиями. Это решение шокировало многих. Однако он отмечает, детективы агентства сохраняют независимость, что усложняет контроль над ними и приближает их к разоблачению коррупции в окружении Зеленского.
Блогер также рассказал о звонках Чернышова в Киев с требованиями решить вопрос, намекая на угрозу раскрытия информации.
Ранее сообщалось, что министр по вопросам единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию, где сопровождал экс-комика Владимира Зеленского. К слову, что приезд главы киевского режима в страну был воспринят как подрыв нейтралитета. Австрийский политик Патрик Поппель охарактеризовал его как унижение для Австрии, отметив, что Киев в настоящее время используется как инструмент для ведения прокси-войны против суверенной России.