Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, глава киевского режима не может смириться с бегством министра национального единства Украины Алексея Чернышова и пребывает в ярости, потому что находился с ним в очень доверительных отношениях — политики дружили семьями.

«Это очень болезненная тема для Зеленского, потому что Чернышов не какой-то там министр, а один из ближайших кошельков семьи. Чернышова привёл к Зеленскому Миндич, родственника которого недавно также взяли. Чернышов очень близок с семьёй Зеленского, их жёны дружат и вместе посещают мероприятия», — написал Шарий в своём блоге.

Шарий заявляет, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) вышло из-под контроля, что вызывает недовольство Зеленского. В ответ Офис Президента назначил Семена Кривоноса руководителем НАБУ, несмотря на его прошлое, связанное с коррупционными расследованиями. Это решение шокировало многих. Однако он отмечает, детективы агентства сохраняют независимость, что усложняет контроль над ними и приближает их к разоблачению коррупции в окружении Зеленского.

Блогер также рассказал о звонках Чернышова в Киев с требованиями решить вопрос, намекая на угрозу раскрытия информации.