«Предсказуемо не вернулся»: От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины

Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда сопровождал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист и руководитель отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину. <...> По информации источников УП в правоохранительных органах границу он не пересекал», — написал корреспондент.

Он добавил, что 13 июня НАБУ и САП объявили о подозрении в незаконном обогащении бывших подчинённых Чернышева из Минрегионразвития и «Нафтогаза».