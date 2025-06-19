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Регион
19 июня, 03:22
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«Предсказуемо не вернулся»: От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины

Журналист Ткач: Министр единства Украины Чернышев не вернулся из Австрии

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда сопровождал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист и руководитель отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину. <...> По информации источников УП в правоохранительных органах границу он не пересекал», — написал корреспондент.

Он добавил, что 13 июня НАБУ и САП объявили о подозрении в незаконном обогащении бывших подчинённых Чернышева из Минрегионразвития и «Нафтогаза».

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Напомним, что в Австрии визит Зеленского сочли дискредитацией нейтралитета страны. Австрийский политик Патрик Поппель назвал визит главаря киевского режима унижением для страны. Он отметил, что Киев сейчас используется как инструмент для ведения прокси-войны против суверенной России.

Алена Пенчугина
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