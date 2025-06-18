«Гастроли провалились»: В ОП РФ указали на незавидное положение Зеленского после саммита G7

«Очередное появление Зеленского с просьбой и требованием дать деньги и оружие естественно уже не срабатывает, как это было раньше. Гастроли Зеленского провалились, а сам он оказался у разбитого корыта. Его участие в саммите – это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января», —

приводит РИА «Новости» его слова.