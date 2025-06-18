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Регион
18 июня, 19:09

«Гастроли провалились»: В ОП РФ указали на незавидное положение Зеленского после саммита G7

Рогов назвал участие Зеленского в саммите G7 «провалившимися гастролями»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Участие Владимира Зеленского в саммите «Большой семёрки» похоже на «провалившиеся гастроли». Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Очередное появление Зеленского с просьбой и требованием дать деньги и оружие естественно уже не срабатывает, как это было раньше. Гастроли Зеленского провалились, а сам он оказался у разбитого корыта. Его участие в саммите – это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января»,

приводит РИА «Новости» его слова.

По мнению Рогова, западные страны устали от постоянных требований Зеленского, и в настоящее время США переключили своё внимание и ресурсы на конфликт между Израилем и Ираном.

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Напомним, что на саммите глава киевского режима выступил с призывом обеспечить Украине стабильную финансовую поддержку в размере 40 миллиардов долларов ежегодно. Однако Зеленский не сумел заручиться необходимой поддержкой и покинул саммит раньше времени.

Полина Никифорова
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