Разрешили только поужинать: Зеленского не позвали на ключевые мероприятия саммита НАТО

Владимир Зеленский собирается посетить саммит лидеров НАТО, который пройдёт 24–25 июня в Гааге, однако ограничится участием лишь в официальном государственном ужине. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Зеленский не будет присутствовать на других мероприятиях саммита, посвящённых сдерживанию и обороне», — пишет издание.

На предстоящей встрече в центре внимания будут вопросы усиления обороноспособности и корректировки финансовой модели НАТО. Страны-участницы альянса намерены обсудить увеличение общих расходов на оборону до 5% от ВВП, распределив их следующим образом: 3,5% на непосредственную военную поддержку и 1,5% на связанные с ней расходы. По предварительной информации, Зеленский не примет участия в ключевых заседаниях саммита.