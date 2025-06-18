Разрешили только поужинать: Зеленского не позвали на ключевые мероприятия саммита НАТО
KP: Зеленский посетит саммит НАТО, но только в рамках государственного ужина
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Владимир Зеленский собирается посетить саммит лидеров НАТО, который пройдёт 24–25 июня в Гааге, однако ограничится участием лишь в официальном государственном ужине. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники.
«Ожидается, что Зеленский не будет присутствовать на других мероприятиях саммита, посвящённых сдерживанию и обороне», — пишет издание.
На предстоящей встрече в центре внимания будут вопросы усиления обороноспособности и корректировки финансовой модели НАТО. Страны-участницы альянса намерены обсудить увеличение общих расходов на оборону до 5% от ВВП, распределив их следующим образом: 3,5% на непосредственную военную поддержку и 1,5% на связанные с ней расходы. По предварительной информации, Зеленский не примет участия в ключевых заседаниях саммита.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Украина официально приглашена на саммит. Он напомнил, что контактная группа по помощи Киеву уже провела совещание, а накануне саммита состоится заседание Совета НАТО–Украина на уровне министров обороны. По словам Рютте, подобные форматы взаимодействия будут сохраняться и в дальнейшем.