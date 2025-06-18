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Регион
18 июня, 11:45

Разрешили только поужинать: Зеленского не позвали на ключевые мероприятия саммита НАТО

KP: Зеленский посетит саммит НАТО, но только в рамках государственного ужина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский собирается посетить саммит лидеров НАТО, который пройдёт 24–25 июня в Гааге, однако ограничится участием лишь в официальном государственном ужине. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Зеленский не будет присутствовать на других мероприятиях саммита, посвящённых сдерживанию и обороне», — пишет издание.

На предстоящей встрече в центре внимания будут вопросы усиления обороноспособности и корректировки финансовой модели НАТО. Страны-участницы альянса намерены обсудить увеличение общих расходов на оборону до 5% от ВВП, распределив их следующим образом: 3,5% на непосредственную военную поддержку и 1,5% на связанные с ней расходы. По предварительной информации, Зеленский не примет участия в ключевых заседаниях саммита.
Саммит НАТО будет организован так, чтобы Трамп не злился
Саммит НАТО будет организован так, чтобы Трамп не злился

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Украина официально приглашена на саммит. Он напомнил, что контактная группа по помощи Киеву уже провела совещание, а накануне саммита состоится заседание Совета НАТО–Украина на уровне министров обороны. По словам Рютте, подобные форматы взаимодействия будут сохраняться и в дальнейшем.

Милена Скрипальщикова
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