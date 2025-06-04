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Регион
4 июня, 11:28

НАТО пригласило Украину на саммит в июне

Рютте: Украина получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Гааге

Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy.LIU

Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy.LIU

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил участие Украины в саммите альянса, который пройдёт 24-25 июня в Гааге. Он заявил, что Киев получил приглашение на мероприятие, в скором времени будет представлена подробная программа саммита.

«Я могу подтвердить, что пригласил Украину», — сказал Рютте перед заседанием глав военных ведомств стран блока в Брюсселе.

В преддверии саммита политик напомнил о совещании контактной группы по помощи Украине, прошедшем в среду, и о предстоящем заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны в четверг. Он подчеркнул, что подобные встречи будут проводиться и в дальнейшем.

«Будьте уверены, мы будем работать по максимуму (с Украиной. — Прим.Life.ru). И саммит, конечно же, будет играть важную роль», — заявил глава альянса.

Страны НАТО могут включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы
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Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО, вероятно, не выпустят совместное заявление о военной поддержке Украины на саммите в Гааге 24–25 июня, так как США приостановили предоставление новой помощи. Источник отметил, что отсутствие коллективного заявления от всех 32 стран-членов альянса связано с решением президента США Дональда Трампа замедлить процесс оказания поддержки.

Анастасия Никонорова
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