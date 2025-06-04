НАТО пригласило Украину на саммит в июне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил участие Украины в саммите альянса, который пройдёт 24-25 июня в Гааге. Он заявил, что Киев получил приглашение на мероприятие, в скором времени будет представлена подробная программа саммита.

«Я могу подтвердить, что пригласил Украину», — сказал Рютте перед заседанием глав военных ведомств стран блока в Брюсселе.

В преддверии саммита политик напомнил о совещании контактной группы по помощи Украине, прошедшем в среду, и о предстоящем заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны в четверг. Он подчеркнул, что подобные встречи будут проводиться и в дальнейшем.

«Будьте уверены, мы будем работать по максимуму (с Украиной. — Прим.Life.ru). И саммит, конечно же, будет играть важную роль», — заявил глава альянса.