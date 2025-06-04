Киев ждёт неожиданная подножка от НАТО
AFP: На саммите НАТО не будут принимать заявление о военной помощи Украине
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Лидеры стран НАТО, вероятно, не примут совместное заявление о военной поддержке Украины на предстоящем саммите альянса 24–25 июня в Гааге. Как сообщает AFP, причина — приостановка новой помощи со стороны США.
«Похоже, на саммите НАТО не будет коллективного заявления о военной помощи от всех 32 стран-участниц, поскольку президент США Дональд Трамп притормозил процесс поддержки», — отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что одна из стран НАТО решила потребовать от Украины компенсации за предоставленную помощь. А саму Украину впервые с 2022 года не пригласили на дискуссии на саммите НАТО, где ожидается участие около 45 глав государств и правительств, столько же министров иностранных дел и обороны.