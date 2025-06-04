Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 09:16

Киев ждёт неожиданная подножка от НАТО

AFP: На саммите НАТО не будут принимать заявление о военной помощи Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Лидеры стран НАТО, вероятно, не примут совместное заявление о военной поддержке Украины на предстоящем саммите альянса 24–25 июня в Гааге. Как сообщает AFP, причина — приостановка новой помощи со стороны США.

«Похоже, на саммите НАТО не будет коллективного заявления о военной помощи от всех 32 стран-участниц, поскольку президент США Дональд Трамп притормозил процесс поддержки», — отмечает агентство.

Европа отправила Украине старые рыболовные сети в качестве военной помощи
Европа отправила Украине старые рыболовные сети в качестве военной помощи

Ранее сообщалось, что одна из стран НАТО решила потребовать от Украины компенсации за предоставленную помощь. А саму Украину впервые с 2022 года не пригласили на дискуссии на саммите НАТО, где ожидается участие около 45 глав государств и правительств, столько же министров иностранных дел и обороны.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar