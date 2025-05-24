Одна из стран НАТО потребует от Украины компенсации за предоставленную помощь

Словацкая национальная партия (SNS), являющаяся частью правящей коалиции Словакии, заявила о намерении добиваться от Украины возмещения затрат, связанных с предоставленной ей поддержкой. Об этом сообщает агентство TASR.

«Словакия имеет право требовать от Украины финансовую компенсацию. В связи с этим он призывает премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо инициировать процедуры по разделу долей в минеральных богатствах Украины в отношениях с Европейской комиссией», — говорится в публикации.

Глава секретариата председателя партии Зузана Шкопцова заявила, что финансовая помощь Украине от Евросоюза приближается к объёму, предоставленному США. В связи с этим, в ЕС активно обсуждается возможность использования украинских природных ресурсов для получения дополнительной выгоды. По данным словацкой партии, общая сумма, выделенная ЕС Украине, превышает три миллиарда долларов.