Одна из стран НАТО потребует от Украины компенсации за предоставленную помощь
TASR: Словакия потребует от Киева более $3 млрд компенсации за оказанную помощь
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Словацкая национальная партия (SNS), являющаяся частью правящей коалиции Словакии, заявила о намерении добиваться от Украины возмещения затрат, связанных с предоставленной ей поддержкой. Об этом сообщает агентство TASR.
«Словакия имеет право требовать от Украины финансовую компенсацию. В связи с этим он призывает премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо инициировать процедуры по разделу долей в минеральных богатствах Украины в отношениях с Европейской комиссией», — говорится в публикации.
Глава секретариата председателя партии Зузана Шкопцова заявила, что финансовая помощь Украине от Евросоюза приближается к объёму, предоставленному США. В связи с этим, в ЕС активно обсуждается возможность использования украинских природных ресурсов для получения дополнительной выгоды. По данным словацкой партии, общая сумма, выделенная ЕС Украине, превышает три миллиарда долларов.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский стремится получить помощь от США в конфликте на Украине, заключив сделку по редкоземельным металлам. Политик также подчеркнул, что подписание этого соглашения может указывать на возможность продолжения и даже эскалации конфликта.