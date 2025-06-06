Саммит НАТО будет организован так, чтобы Трамп не злился

Чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, обсуждение Украины на саммите НАТО будет сокращено, передаёт агентство Reuters.

В материале издания также отмечается, что в Гааге организаторы саммита Альянса тщательно планируют все аспекты встреч, чтобы гарантировать присутствие Владимира Зеленского, но одновременно с тем не провоцировать лидера США.

«Все эти осторожные шаги предпринимаются для того, чтобы не разозлить Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским», — отмечает автор материала.

Неопределённость по-прежнему сохраняется относительно того, будет ли Россия названа «угрозой» для альянса в итоговом заявлении. Это связано с опасениями участников саммита по поводу возможной негативной реакции с американской стороны.