Саммит НАТО будет организован так, чтобы Трамп не злился
Reuters: На саммите НАТО сведут к минимуму обсуждение Украины из-за Трампа
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Чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, обсуждение Украины на саммите НАТО будет сокращено, передаёт агентство Reuters.
В материале издания также отмечается, что в Гааге организаторы саммита Альянса тщательно планируют все аспекты встреч, чтобы гарантировать присутствие Владимира Зеленского, но одновременно с тем не провоцировать лидера США.
«Все эти осторожные шаги предпринимаются для того, чтобы не разозлить Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским», — отмечает автор материала.
Неопределённость по-прежнему сохраняется относительно того, будет ли Россия названа «угрозой» для альянса в итоговом заявлении. Это связано с опасениями участников саммита по поводу возможной негативной реакции с американской стороны.
Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте встревожен тем, что Россия демонстрирует впечатляющую производительность в выпуске боеприпасов. Основной причиной для беспокойства является то, что Москва значительно опережает Альянс.