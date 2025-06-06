Казахстан договорился о военном сотрудничестве с одной из стран НАТО

Соглашение, открывающее казахстанским военным доступ к высшему военному образованию в Великобритании, было подписано в Лондоне. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы военного сотрудничества.

«По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Минобороны Республики Казахстан и Минобороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год», — сказано в сообщении правительства соседней республики.

ВМС Казахстана подняты по тревоге и приведены в боеготовность на Каспии

ВМС Казахстана подняты по тревоге и приведены в боеготовность на Каспии

А ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО подписали декларацию о безопасности на Балтике. В документе подчёркивается, что безопасность будет усилена за счёт укрепления взаимодействия между альянсом и ЕС, обмена информацией и противодействия враждебным действиям в регионе.