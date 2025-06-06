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Регион
6 июня, 12:29

Казахстан договорился о военном сотрудничестве с одной из стран НАТО

Казахстан подписал план военного сотрудничества с Британией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Казахстан и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписала делегация Министерства обороны Казахстана во главе с полковником Ерболой Қумарбекулы, о чём сообщило правительство республики.

Соглашение, открывающее казахстанским военным доступ к высшему военному образованию в Великобритании, было подписано в Лондоне. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы военного сотрудничества.

«По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Минобороны Республики Казахстан и Минобороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год», — сказано в сообщении правительства соседней республики.

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А ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО подписали декларацию о безопасности на Балтике. В документе подчёркивается, что безопасность будет усилена за счёт укрепления взаимодействия между альянсом и ЕС, обмена информацией и противодействия враждебным действиям в регионе.

Наталья Демьянова
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