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Регион
5 июня, 18:27

Министры обороны стран НАТО подписали декларацию о безопасности на Балтике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

В Брюсселе министры обороны стран НАТО утвердили декларацию, направленную на укрепление безопасности в Балтийском регионе. Об этом сообщило Минобороны Литвы после встречи.

«Подписана совместная декларация о безопасности Балтийского моря, в которой подтверждается приверженность сторон укреплению безопасности Балтийского моря», — указано в сообщении.

В документе подчёркивается, что безопасность будет усилена за счёт укрепления взаимодействия между НАТО и ЕС, обмена информацией и противодействия враждебным действиям в регионе. В преддверии саммита НАТО в Гааге планируется разработка мер по обеспечению безопасности Балтийского моря, включая защиту подводной инфраструктуры.

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Напомним, что НАТО в настоящее время проводит учения Baltops 2025 в Балтийском море. В манёврах участвуют около 50 кораблей из различных стран альянса. В то же время, с 27 мая российский флот также проводит запланированные учения в этом регионе, в которых задействовано 20 кораблей, десятки самолётов и тысячи военнослужащих. Позже стало известно, что в Балтийское море вошёл эсминец типа Arleigh Burke, оснащённый ракетами Tomahawk, способными достигать целей вплоть до Урала.

Наталья Демьянова
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