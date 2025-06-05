Министры обороны стран НАТО подписали декларацию о безопасности на Балтике

В документе подчёркивается, что безопасность будет усилена за счёт укрепления взаимодействия между НАТО и ЕС, обмена информацией и противодействия враждебным действиям в регионе. В преддверии саммита НАТО в Гааге планируется разработка мер по обеспечению безопасности Балтийского моря, включая защиту подводной инфраструктуры.

Напомним, что НАТО в настоящее время проводит учения Baltops 2025 в Балтийском море. В манёврах участвуют около 50 кораблей из различных стран альянса. В то же время, с 27 мая российский флот также проводит запланированные учения в этом регионе, в которых задействовано 20 кораблей, десятки самолётов и тысячи военнослужащих. Позже стало известно, что в Балтийское море вошёл эсминец типа Arleigh Burke, оснащённый ракетами Tomahawk, способными достигать целей вплоть до Урала.