ВМС Казахстана подняты по тревоге и приведены в боеготовность на Каспии
Военно-морские силы Казахстана. Обложка © Х / modgovkz
В акватории Каспийского моря около одной тысячи военнослужащих Военно-морских сил Казахстана подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности в рамках учений, сообщили в Министерстве обороны страны. Проводимые мероприятия направлены на совершенствование системы управления.
«В мероприятиях задействованы силы и средства военно-морской базы, дивизиона разнородных кораблей, десантно-штурмового батальона морской пехоты, роты противодиверсионных сил и средств, а также службы гидрографического обеспечения. В ходе комплексных тактико-строевых занятий проверяется эффективность системы оповещения, слаженность работы штабов, оперативность вывода подразделений в районы сосредоточения», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что летом 2025 года планируются совместные учения с Азербайджаном. На них будут отрабатываться вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям и судам, а также стрельбы по морским и воздушным целям.
Ранее Life.ru рассказал, что одновременные учения НАТО и России в Балтийском море могут повысить риск столкновений и различных провокаций. Если флот РФ вошёл в акваторию 27 мая, то альянс начал военно-морские манёвры Baltops-2025 3 июня. Аналитики уже бьют тревогу, что может произойти опасное сближение кораблей обеих сторон.