ВМС Казахстана подняты по тревоге и приведены в боеготовность на Каспии

В акватории Каспийского моря около одной тысячи военнослужащих Военно-морских сил Казахстана подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности в рамках учений, сообщили в Министерстве обороны страны. Проводимые мероприятия направлены на совершенствование системы управления.

«В мероприятиях задействованы силы и средства военно-морской базы, дивизиона разнородных кораблей, десантно-штурмового батальона морской пехоты, роты противодиверсионных сил и средств, а также службы гидрографического обеспечения. В ходе комплексных тактико-строевых занятий проверяется эффективность системы оповещения, слаженность работы штабов, оперативность вывода подразделений в районы сосредоточения», — говорится в сообщении.