Путин заявил о стратегическом превосходстве ВС РФ на всех фронтах спецоперации

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями крупнейших информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) обладают преимуществом на всех фронтах. По его словам, российские войска ежедневно продвигаются по всей линии соприкосновения с противником.