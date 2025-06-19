Путин: Мы не допустим нахождения на Украине сил, способных угрожать России

Россия не допустит, чтобы на Украине находились вооруженные силы, способные угрожать нашей стране и её народу. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Одна из целей СВО — демилитаризация Украины. Мы не допустим, чтобы на территории Украины были военные силы, которые угрожают России и её народу», — заявил глава государства.