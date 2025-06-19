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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 июня, 22:56

Путин: Мы не допустим нахождения на Украине сил, способных угрожать России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не допустит, чтобы на Украине находились вооруженные силы, способные угрожать нашей стране и её народу. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Одна из целей СВО — демилитаризация Украины. Мы не допустим, чтобы на территории Украины были военные силы, которые угрожают России и её народу», — заявил глава государства.

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Путин: Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине

При этом президент России Владимир Путин также заявил, что специальная военная операция (СВО) могла бы закончиться сразу после начала, если бы Киев вывел войска из Донбасса.

Александра Вишнякова
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