Зеленский после сокрушительного удара ВС РФ в Днепре назначил нового главу Сухопутных войск
Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ по указу Зеленского
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Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.
«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — говорится в указе.
Шаповалов сменил на посту Михаила Драпатого, который ушёл в отставку 1 июня. Решение было принято после удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области — тогда погибли 12 военнослужащих, ещё более 60 получили ранения.
Ранее Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ — вместо Анатолия Баргилевича был назначен генерал-майор Андрей Гнатов. До этого он занимал пост заместителя главы штаба. Официальные причины перестановки не раскрываются.