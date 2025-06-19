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19 июня, 18:55

Зеленский после сокрушительного удара ВС РФ в Днепре назначил нового главу Сухопутных войск

Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ по указу Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — говорится в указе.

Шаповалов сменил на посту Михаила Драпатого, который ушёл в отставку 1 июня. Решение было принято после удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области — тогда погибли 12 военнослужащих, ещё более 60 получили ранения.

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Ранее Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ — вместо Анатолия Баргилевича был назначен генерал-майор Андрей Гнатов. До этого он занимал пост заместителя главы штаба. Официальные причины перестановки не раскрываются.

Милена Скрипальщикова
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