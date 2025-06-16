«Ещё буду главкомом!» На Украине слили детали «войны» генерала Драпатого с Сырским

Бывший глава Сухопутных войск украинской армии Михаил Драпатый был в натянутых отношениях с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом пишет РБК-Украина, комментируя новое назначение Драпатого. Последний якобы давно мечтает занять должность главкома, но шанса никак не выпадает.

«Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде «подождите, ещё буду главкомом». Это донесли до Сырского. И как он мог к нему относиться после этого? У них были разные взгляды на ведение боевых действий – когда нужно держать позиции или контратаковать, а когда – отходить», — сказал источник издания.