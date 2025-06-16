«Ещё буду главкомом!» На Украине слили детали «войны» генерала Драпатого с Сырским
РБК: Экс-глава СВ ВСУ Драпатый конфликтовал с Сырским из-за места главкома
Экс-командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый. Обложка © wikipedia / armyinform.com.ua
Бывший глава Сухопутных войск украинской армии Михаил Драпатый был в натянутых отношениях с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом пишет РБК-Украина, комментируя новое назначение Драпатого. Последний якобы давно мечтает занять должность главкома, но шанса никак не выпадает.
«Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде «подождите, ещё буду главкомом». Это донесли до Сырского. И как он мог к нему относиться после этого? У них были разные взгляды на ведение боевых действий – когда нужно держать позиции или контратаковать, а когда – отходить», — сказал источник издания.
Инсайдер утверждает, что рапорт Драпатого об отставке — это переход в открытую оппозицию по отношению к Сырскому. Возможно, генерал надеялся, что его рапорт отклонит Владимир Зеленский, но тот его подписал.
Напомним, Михаил Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ после ракетного удара по учебному подразделению, в результате которого погибли 12 военных. Он отметил, что решение об отставке было принято осознанно из-за «глубокого чувства личной ответственности». Позже Владимир Зеленский назначил подавшего в отставку Драпатого командующим Объединённых сил.