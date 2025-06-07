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7 июня, 14:41

Стало известно обидное прозвище Сырского в рядах ВСУ

Безуглая рассказала, что в рядах ВСУ главкома Сырского называют «Сырком»

Александр Сырский. Обложка © Wikipedia

Александр Сырский. Обложка © Wikipedia

Украинские солдаты дали главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому прозвище «Сырок». Об этом в личном блоге рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Интересно, что в войсках действующего главнокомандующего ВСУ называют, как правило, «Сырок», — написала она.

Безуглая с саркастической ноткой предположила, что это прозвище, возможно, связано с каким-то особенно аппетитным десертом, например, сырком в шоколаде с фруктовым ароматом, который вдохновляет на решительные действия.

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Это далеко не единственное прозвище главкома ВСУ. Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнослужащие нередко называют Сырского «мясником» за неоправданно опасные и проигрышные решения.

Мария Любицкая
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