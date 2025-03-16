Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский произвёл смену руководства Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), назначив генерал-майора Андрея Гнатова на место Анатолия Баргилевича. Ранее Гнатов занимал должность заместителя начальника ведомства. Об этом сообщается в указах, размещённых на сайте администрации.

Как ранее сообщал Life.ru, Зеленский освободил Гнатова от должности руководителя объединённых сил Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского правительства. Причины данного решения не уточняются. Напомним, что Гнатов занимал эту позицию с июня 2024 года.