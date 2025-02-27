На Украине уволили командующего объединёнными силами ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Андрея Гнатова от руководства объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Указ об этом разместили на официальном сайте украинского правительства.

Причины такого решения не разглашаются. Известно, что Гнатов занял эту должность в июне 2024 года.

Как сообщал Life.ru, Гнатов причастен к военным преступлениям, более того, он бросил своих солдат в Мариуполе и бежал, притворившись беженцем. Владимир Рогов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, утверждает, что подчинённые Гнатову подразделения совершали военные преступления в Мариуполе весной 2022 года.