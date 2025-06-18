Армия России освободила ещё два населённых пункта в Харьковской и Сумской областях
Освобождены Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области
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Российские вооружённые силы продолжают наступательные операции на Северо-восточном направлении в зоне СВО, освободив два населённых пункта: Новониколаевку в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.
По информации ведомства, бойцы группировки войск «Север» прорвали оборонительные рубежи противника, продвинувшись вглубь его позиций и установив контроль над Новониколаевкой. В то же время подразделения группировки «Запад» благодаря стремительным и решительным действиям освободили Долгенькое, укрепив позиции в Харьковском регионе.
Ранее войска России освободили шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении. Шахта имени Святой Матроны Московской (ранее шахта № 12, шахта Новодзержинская) — угледобывающее предприятие в Дзержинске (украинское название — Торецк). С апреля 2010 года — структурное подразделение Научно-производственного объединения «Механик».