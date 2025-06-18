«В пончо ночью»: Штурмовик рассказал о хитрости, которая помогла освободить Алексеевку в ДНР

Российские штурмовые подразделения при освобождении населённого пункта Алексеевка в ДНР пошли на хитрость: они применили антидроновые пончо, позволившие скрытно подойти к позициям ВСУ под покровом ночи, сообщил боец 114-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Никита Галик.

По его словам, военнослужащие двигались через поля, укрытые специальными пончо, которые делали их невидимыми для вражеских тепловизоров.

«Крайний населённый пункт это был населённый пункт Алексеевка. Заходили в него, используя, так скажем, хитрость антидронового пончо. Заходили по полю мои военнослужащие... продолжали движение, двигались по полю в пончо ночью ... днём действовали», — объяснил боец РИА «Новости».

Галик пояснил, что эта тактика обеспечила защиту от интенсивных атак украинских дронов, позволив накопить силы для успешной зачистки села. Днём штурмовики продолжали операцию, пользуясь преимуществом незаметного подхода.