Военнослужащий 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки «Центр» Никита Галик сообщил РИА «Новости» о действиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Алексеевка. По его словам, украинские боевики пытались уничтожить своих товарищей при попытках сдаться в плен, чтобы предотвратить утечку данных.

«Противник применял огневые средства, миномёты, FPV-дроны, «Бабы Яги» для того чтобы уничтожить своих же — личный состав, во избежание утечки информации», — сказал Галик.

Захват пленных происходил небольшими группами — по 2–5 человек. Военнослужащий отметил, что попытки уничтожить сдавшихся не увенчались успехом. По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли пленных, получили информацию, а также перехватили радиосообщения.