Внутри украинской армии присутствует кастовость, а потери военных остаются на совести плохого командования. Об этом сообщил командир военизированного формирования иностранных наёмников «Избранная рота» (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири.

«Офицерский корпус Украины ведёт себя как кастовая система неприкасаемых или «армейских князей». Вместо того чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства озабочены наличием душа, частной комнаты», — написал американский наёмник в соцсетях.

По его словам, из-за некачественного командования и плохого руководства ВСУ потеряли много людей. Однако система Украины не только позволяет некомпетентным офицерам избежать ответственности, но и даже получить повышение или перевестись на другие должности. Именная такая система кумовства влияет на ситуацию в войсках Незалежной.

К примеру, в 59-й бригаде новое руководство отправляло в штурмовые действия тех, кто не имел отношения к боевым операциям, что привело к большому количеству погибших. Это подорвало моральный дух среди военных и эффективность подразделения.