Кумовство и кастовая система: Американский наёмник пожаловался на руководство ВСУ
Командир наёмников О'Лири: В рядах ВСУ присутствует кастовость
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Внутри украинской армии присутствует кастовость, а потери военных остаются на совести плохого командования. Об этом сообщил командир военизированного формирования иностранных наёмников «Избранная рота» (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири.
«Офицерский корпус Украины ведёт себя как кастовая система неприкасаемых или «армейских князей». Вместо того чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства озабочены наличием душа, частной комнаты», — написал американский наёмник в соцсетях.
По его словам, из-за некачественного командования и плохого руководства ВСУ потеряли много людей. Однако система Украины не только позволяет некомпетентным офицерам избежать ответственности, но и даже получить повышение или перевестись на другие должности. Именная такая система кумовства влияет на ситуацию в войсках Незалежной.
К примеру, в 59-й бригаде новое руководство отправляло в штурмовые действия тех, кто не имел отношения к боевым операциям, что привело к большому количеству погибших. Это подорвало моральный дух среди военных и эффективность подразделения.
Ранее Life.ru сообщил, что в Курской области обнаружили тела солдат ВСУ, которые были брошены своими сослуживцами. Трупы нашли российские бойцы в одном из лесов Суджанского района. Они рассказали, что это были очередные украинские военнослужащие, которые числятся пропавшими без вести, но на деле были брошены своими товарищами.